Marley Spoon Group SE: Jahresfinanzbericht am 30. April 2025 erwartet!

Die Marley Spoon Group SE hat am 17. April 2025 eine Vorabbekanntmachung zur Veröffentlichung ihrer Finanzberichte gemäß den §§ 114, 115 und 117 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) herausgegeben. In dieser Mitteilung wird bekannt gegeben, dass der Konzern-Jahresfinanzbericht sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache am 30. April 2025 veröffentlicht wird. Die Berichte werden auf der Unternehmenswebsite unter der Rubrik Publikationen zur Verfügung stehen: http://ir.marleyspoongroup.com/publications.

Die Marley Spoon Group SE, mit Sitz in Luxemburg, ist ein Anbieter von Kochboxen, der es den Kunden ermöglicht, frische Zutaten und Rezepte direkt nach Hause geliefert zu bekommen. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren in einem wettbewerbsintensiven Markt etabliert und bietet eine Vielzahl von Menüs an, die auf unterschiedliche Ernährungsbedürfnisse und Vorlieben abgestimmt sind.