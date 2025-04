Zunahme von Angriffen trotz Oster-Waffenruhe

KIEW (dpa-AFX) - Nach der von Moskau angekündigten Oster-Waffenruhe im Ukraine-Krieg hat Kiews Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Zunahme russischer Angriffe seit dem Vormittag beklagt. Es gebe Beschuss von russischer Seite und Angriffe mit Drohnen, teilte Selenskyj auf der Plattform X mit. Am aktivsten sei die russische Armee im Gebiet Donezk nahe der Städte Pokrowsk und Siwersk. Dort und an anderen Frontabschnitten setze der Gegner schwere Waffen ein. Es sei aber eine gute Sache, dass es zumindest keinen Luftalarm gegeben habe, sagte Selenskyj.

Im Raum Torezk im Gebiet Donezk seien die ukrainischen Truppen in einen russischen Hinterhalt geraten, sagte Selenskyj in einer dritten Zwischenbilanz am Nachmittag. Einige Verteidiger seien getötet worden, räumte er ein, ohne Zahlen zu nennen. Die verantwortlichen russischen Soldaten würden eliminiert, kündigte er an.