Tue nie alle Eier in einen Korb, sondern auch nach Osteuropa!

Der US-Präsident Trump macht jetzt ordentlich Druck, um zumindest einen Waffenstillstand zeitnah in der Ukraine herbeizuführen. Fast zeitgleich laufen aber auch die Verhandlungen über ein neues Atomabkommen mit dem Iran. Bei dem Aushandeln der neuen Zölle steht Trump nun vor auch vor einem wahren Verhandlungsmarathon, wobei die Verhandlungen mit dem Erzfeind China die wichtigsten sind. Die Entwicklungen der Kurse an den Börsen werden nun sehr von diesen Verhandlungsergebnissen abhängen,

Das am 3. April am sogenannten „Befreiungstag“ von Trump begonnene Zoll-Chaos hatte sofort negative Auswirkungen auf fast alle Aktien- und Rohstoffmärkte. FED-Chef Powell warnte schon vor einer „Stagflation“ in den USA. Nur Gold erreichte auch wegen der zunehmenden Unsicherheiten ein neues Allzeit-Hoch. Trotz der scharfen Korrektur im Zeitraum 3. bis 7. April bleiben die Börsen Osteuropas deutliche Outperformer, wobei sich einige Osteuropabörsen auch als außerordentlich stabil erwiesen. Insofern ist es weiterhin ratsam, einen Teil seines Geldes jetzt auch in Osteuropa anzulegen. Falls Trump es gelingen sollte, dass er zeitnah einen Waffenstillstand in der Ukraine hinbekommt, sollten vor allem Aktien aus Polen und der Ukraine davon profitieren, die schon jetzt zu den Outperformern zählen (=Trump Trade 2.0). Aber so schnell wie es Trump sich wünscht wird es nicht gehen. Dafür ist die Situation zu komplex und schwierig. Gerade kontraproduktiv wäre es jetzt aber, wenn Merz als erste Amtshandlung als Bundeskanzler im Mai Taurus-Raketen in die Ukraine schicken würde.

