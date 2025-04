Ein neues Kapitel auf der Auto Shanghai 2025

SHANGHAI, 20. April 2025 /PRNewswire/ -- Am 23. April 2025 wird die Auto Shanghai 2025 in Shanghai offiziell ihre Tore öffnen. Am Eröffnungstag wird HONGQI im National Exhibition and Convention Center (NECC Shanghai) am Stand 6.1 eine Pressekonferenz zum Thema Globalisierung abhalten, auf der die neueste internationale Entwicklungsstrategie des Unternehmens vorgestellt wird.

Nach Jahren der konzentrierten Entwicklung trat die Internationalisierung von HONGQI im Jahr 2024 in eine Phase schnellen, qualitativ hochwertigen Wachstums ein, die durch eine Reihe wichtiger Meilensteine gekennzeichnet war. Mit herausragenden Produkten und modernsten Technologien feierte HONGQI ein beeindruckendes Debüt bei globalen Veranstaltungen, wie dem Goodwood Festival of Speed und dem Pariser Autosalon, und hinterließ einen bleibenden Eindruck beim internationalen Publikum. HONGQI erzielte auch in Schlüsselmärkten wie Europa und dem Nahen Osten Durchbrüche und festigte damit seine globale Präsenz weiter. Bis heute expandierte HONGQI in 43 Länder und Regionen, erzielte vier Jahre in Folge zweistellige Umsatzzuwächse und erreichte weltweit über 1,6 Millionen Nutzer. HONGQI vollzieht derzeit einen rasanten Wandel von „Oriental Luxury" (orientalischer Luxus) zu „the World's New Luxury" (der neue Luxus der Welt) und etabliert sich zunehmend als renommierte Marke bei einer breiten und vielfältigen Kundschaft in verschiedenen Regionen, Ländern und Kulturen.

Auf der Auto Shanghai 2025 wird HONGQI eine beeindruckende Reihe neuer Modelle, Technologien und Partnerschaften vorstellen und damit einen mutigen Schritt ins nächste Kapitel seiner Innovationsgeschichte machen. Zu den wichtigsten Ausstellungsstücken zählen zwei brandneue Luxuslimousinen für den Geschäftsbereich, das erste Offroad-Modell der Marke und sogar ein futuristisches fliegendes Auto. HONGQI wird außerdem innovative Plattformen wie die Elektroplattform TianGong, die Hybridplattform HongHu und das intelligente System JiuZhang vorstellen. Außerdem wird HONGQI seine neue internationale Entwicklungsstrategie bekannt geben, darunter die Einführung von zwei Fahrzeugen, die mit alternativen Antrieben ausgestattet sind, sowie des HONGQI Guoya auf den Überseemärkten. Einer der am meisten erwarteten Aspekte dieser Markteinführung sind die Pläne von HONGQI zur Lokalisierung und zum Ausbau der globalen Produktionskapazitäten in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, die der chinesischen Automobilindustrie mehr Offenheit und Innovation bieten werden.

Die Auto Shanghai 2025 ist eine wichtige Veranstaltung für die globale Automobilindustrie und bietet chinesischen Marken eine Plattform, um ihre Errungenschaften zu präsentieren und ihre globale Präsenz zu stärken. Als Chinas führende Luxusautomobilmarke wird HONGQI diese Gelegenheit nutzen, um ein starkes Zeichen zu setzen, einen Beitrag zur globalen Automobillandschaft zu leisten und eine Vision der Win-Win-Kooperation zu fördern.

Am 23. April 2025 heißt HONGQI am Stand 6.1 des National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Freunde und Partner aus aller Welt herzlich willkommen, um gemeinsam dieses neue Kapitel aufzuschlagen.

Website: https://www.hongqi-auto.com

EHS7: https://www.hongqi-auto.com/go/EFRv5UQy

EH7: https://www.hongqi-auto.com/go/UoPMng9t

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2668661/image_5028817_21325268.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-globale-vision-von-hongqi-ein-neues-kapitel-auf-der-auto-shanghai-2025-302433035.html