Die Kraft der Innovation nutzen, um die globale Strategie auf ein neues Niveau zu heben

SHANGHAI, 21. April 2025 /PRNewswire/ -- Henlius (2696.HK) veranstaltete seinen globalen 2025 Global R&D Day unter dem Motto „Collaborate to Create". Dabei kamen Führungskräfte, Experten und Branchenführer zusammenkamen, um über Fortschritte in der Forschung und Entwicklung, strategische Planung und innovative Therapien zu diskutieren. An der Veranstaltung nahmen Hunderte von Vertretern aus dem akademischen Bereich, der Industrie und dem Investitionssektor teil.

Henlius präsentierte seine robuste Innovationspipeline mit Produkten wie serplulimab (anti-PD-1 mAb), HLX22 (anti-HER2 mAb) und HLX43 (PD-L1 ADC), die darauf abzielen, ungedeckten Therapiebedarf bei Lungen- und Magen-Darm-Krebs abzudecken. HLX43, Chinas erstes und das weltweit zweite PD-L1-Antikörper-Wirkstoff-Konjugat, kombiniert einen firmeneigenen Antikörper mit MediLinks Wirkstoffkomponente mit dualem Freisetzungsmechanismus und zeigt vielversprechende präklinische Wirksamkeit sowie ein gutes Sicherheitsprofil. HLX22 zielt auf HER2-positiven Magenkrebs mit einem neuartigen Mechanismus zur Blockierung von Tumorsignalwegen ab und positioniert sich damit als potenzielle Erstlinientherapie für die Behandlung von HER2-positivem Magenkrebs sowie als mögliche Behandlungsoption für Patientinnen und Patienten mit HER2-positivem Krebs.