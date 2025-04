Ein neuartiges, mit Antikörpern beladenes unimikuläres Konjugat mit extrem hoher Wirkstoffbeladung zeigt überlegene Wirksamkeit bei EGFR-exprimierenden soliden Tumoren

NAGOYA, Japan, 21. April 2025 /PRNewswire/ -- Kowa Company, Ltd. (Hauptsitz:Nagoya, Präfektur Aichi, Japan), kündigte heute die bevorstehende Präsentation nicht-klinischer Daten für K-679 an, sein neuartiges, mit Antikörpern beladenes, unimizelluläres Konjugat (ADUC) mit einer noch nie dagewesenen Wirkstoffbeladungskapazität. Der Wirkstoff, der mit Hilfe der von Kowa entwickelten Mizellentechnologie entwickelt wurde, hat sich bei EGFR-exprimierenden soliden Tumoren im Vergleich zu herkömmlichen Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs) als besonders wirksam erwiesen. Die Daten werden auf der The American Association for Cancer Research (AACR) Annual Meeting 2025 vorgestellt, die vom 25. bis 30. April 2025 in Chicago, Illinois, stattfindet.

Details zur Präsentation

Titel der Präsentation: K-679: Ein neuartiges, mit Antikörperwirkstoffen beladenes Unimicelle-Konjugat (ADUC) mit extrem hohem DAR-Wert, das im Vergleich zu allgemeinen ADCs eine wirksamere Behandlung von EGFR-exprimierenden soliden Tumoren ermöglicht.

Titel der Sitzung: Novel Drug Delivery Technologies

Datum und Uhrzeit der Präsentation: 28. April 2025, 9:00 - 12:00 Uhr CST (10:00 - 13:00 Uhr ET)

Veröffentlichte Abstract-Nummer: 1798

Moderatorin: Hideo Yoshida