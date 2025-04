Beschäftigte sehen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands sinken

STUTTGART (dpa-AFX) - Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sehen den Wirtschaftsstandort Deutschland kritisch. Mehr als die Hälfte der Beschäftigten (56 Prozent) ist der Ansicht, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren verschlechtert hat. Das geht aus der aktuellen Jobstudie des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervor. Dafür wurden nach eigenen Angaben im Frühjahr mehr als 2.000 Beschäftigte in Deutschland von einem unabhängigen Marktforschungsinstitut repräsentativ befragt.

Demnach waren nur zwölf Prozent der Befragten der Meinung, dass sich die Wettbewerbsfähigkeit verbessert hat. Knapp ein Drittel sah weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung.