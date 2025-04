High Tide eröffnet einen neuen „Canna Cabana“-Laden in Cochrane, Alberta

CALGARY, AB, 21. April 2025 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein einflussreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – hat heute bekannt gegeben, dass seine Canna Cabana-Cannabisfiliale an der Adresse 4A River Heights Drive in Cochrane, Alberta am 20. April 2025 (4/20) mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen begonnen hat. Mit dieser Neueröffnung steigt die Zahl der Canna Cabana-Filialen von High Tide auf 196 in ganz Kanada bzw. 85 in der Provinz Alberta.

Dieser Standort bietet exklusiven Zugang zum südlichen Ende der Stadt Cochrane, einem Gebiet mit hoher Bevölkerungsdichte, wo es derzeit keine Mitbewerber im Cannabis-Einzelhandel gibt. Der nächstgelegene Cannabisladen ist fast drei Kilometer entfernt, weshalb sich die neue Filiale als unmittelbarste Option für mehr als 8.000 Einwohner in diesem Gebiet anbietet. Der Laden liegt an der Hauptstraße zwischen zwei südlich gelegenen Stadtvierteln von Cochrane und punktet mit einer hohen Sichtbarkeit, da er sich in einem stark frequentierten Gewerbezentrum in nächster Nähe zu anderen wichtigen Pächtern – einer Tankstelle, einem Spirituosengeschäft sowie mehreren Fastfood-Restaurants und medizinischen Dienstleistern – befindet.

Update zum Einstieg in den deutschen Markt für medizinisches Cannabis

Das Unternehmen ist nach wie vor bestrebt, in den wachstumsstarken und attraktiven deutschen Markt für medizinisches Cannabis einzusteigen, und hat sich zum Ziel gesetzt, hier ein wichtiger Player für den Import und Vertrieb von medizinischen Cannabisprodukten aus Kanada zu werden. Wie das Unternehmen mitteilt, steht es seit seiner Pressemeldung vom 25. Februar 2025 in Verhandlungen mit mehreren potenziellen Partnern und ist angesichts der bisher erzielten Fortschritte optimistisch. Die exklusive Stellung des Unternehmens im kanadischen Cannabismarkt – mit einem seit 2018 erzielten Umsatz in Höhe von 1,7 Milliarden $ aus dem Verkauf von Cannabis in Kanada – hat bei potenziellen Partnern in Deutschland enormes Interesse geweckt. Das Unternehmen wird die Anleger umgehend informieren, sobald eine endgültige Vereinbarung getroffen wurde.

