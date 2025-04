Android-Tablets für Kreativität unterwegs

LOS ANGELES, 21. April 2025 /PRNewswire/ -- Als weltweit führender Anbieter von digitalen Zeichengeräten und -lösungen kündigt Huion heute das Kamvas Slate 11 und Kamvas Slate 13 an – die Geschwister des Kamvas Slate 10 Android-Tablets. Diese Ankündigung unterstreicht das Engagement von Huion, neue Bereiche zu erschließen und seine Produktpalette zu erweitern.

Kamvas Slate 11 & 13 richten sich an Künstler und Notizenschreiber, die ein eigenständiges kreatives Gerät mit klarer Darstellung, hohem Unterhaltungswert und hoher Mobilität suchen.

Für Liebhaber größerer Leinwände bietet das Kamvas Slate 13 einen 12,7-Zoll-Bildschirm im 4:3-QHD-Format (2176 x 1600), der mehr Platz zum Zeichnen bietet. Für Benutzer, denen Mobilität besonders wichtig ist, hat das Kamvas Slate 11 einen 10,95-Zoll-FHD+-Bildschirm (1920 x 1200), so dass man es problemlos überall hin mitnehmen kann.

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und einem entspiegelten Bildschirm mit Nano-Ätzung können Benutzerinnen und Benutzer sich über ein augenfreundliches und flüssiges visuelles Erlebnis freuen: verzögerungsfreies Genießen, ob beim Binge-Watching ihrer Lieblingsserien oder beim Spielen.

Beide Tablets sind mit einem H-Pencil ausgestattet, der angenehm in der Hand liegt. Mit dem integrierten Quick Key des Stifts können Benutzerinnen und Benutzer zwischen den Funktionen wechseln, und er verfügt über 4096 Druckstufen und eine Neigungserkennung bis 60°.

Was die Leistung betrifft, so werden Kamvas 11 und 13 vom MediaTek Helio G99 mit 8 Prozessorkernen angetrieben, und die Speicherkapazität beträgt 128 GB (Kamvas Slate 11) bzw. 256 GB (Kamvas Slate 13), erweiterbar auf 1 TB. So ist sichergestellt, dass auch bei der Arbeit mit mehreren Ebenen und Projekten keine Verzögerungen auftreten.

Kamvas Slate 11 und 13 laufen mit Android 14 und werden mit vorinstallierten Apps geliefert. Das bedeutet, dass Sie sie sofort nach dem Auspacken und mit minimaler Lernkurve verwenden können, damit Sie jederzeit und überall kreativ sein können.

„Die Kamvas Slate-Serie zeigt das Bestreben von Huion, hochwertige Android-Tablets der Mittelklasse für unsere Nutzerinnen und Nutzer herzustellen. Sie können sowohl für Produktivitätsaufgaben als auch für mobile Kreativität oder Unterhaltung eingesetzt werden", so Simon, Product Director bei Huion.

