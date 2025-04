American Tungsten Corp. nimmt an der Top Shelf Partners Commodities Global Expo 2025 teil

Vancouver, BC, 21. April 2025 / IRW-Press / American Tungsten Corp. (CSE:TUNG) (OTCQB:DEMRF) (FWB:RK9) („American Tungsten“ oder das „Unternehmen“) freut sich, seine Teilnahme an der Top Shelf Partners Commodities Global Expo 2025 bekannt zu geben. Die Veranstaltung findet vom 11. bis 13. Mai 2025 im Four Seasons in Fort Lauderdale, Florida, USA, statt und konzentriert sich darauf, wichtige institutionelle Investoren mit Unternehmen zu vernetzen, die die Resilienz der Lieferkette für kritische Mineralien und die globale Sicherheit unterstützen, insbesondere aus Sicht der USA.

Die Teilnahme von American Tungsten an der Veranstaltung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, den Dialog über die Bedeutung der Sicherung der heimischen Produktionskapazitäten für kritische Mineralien in den Vereinigten Staaten voranzutreiben und seine langfristigen strategischen Pläne zur Weiterentwicklung seines Vorzeige-Wolframprojekts in Idaho, USA, der IMA-Mine, fortzusetzen.

Das Unternehmen hat Kontakte zum US-Verteidigungsministerium („DoD“) geknüpft und ist aktives Mitglied des U.S. Defense Industrial Base Consortium („DIBC“). Wolfram wird von der US-Regierung als kritischer Rohstoff eingestuft, da es in hochfesten Anwendungen wie in der Verteidigung, der Luft- und Raumfahrt, im Bergbau sowie in der industriellen Hochleistungsfertigung zum Einsatz kommt.

Die Mine IMA ist ein ehemaliger, untertägiger Wolfram-Bergbaubetrieb, der sich über 22 patentierte Claims erstreckt und im zentralen Osten des US-Bundesstaates Idaho befindet. Zwischen 1945 und 1957 wurden aus diesem Konzessionsgebiet rund 199.449 MTU WO3 gefördert. Im Anschluss waren zwischen 1960 und 2008 verschiedene Betreiber vor Ort mit der Exploration von Molybdän und Wolfram beschäftigt ([i]).

