Small Caps im Fokus Datagroup, Evotec, Gerresheimer, Pva Tepla Steyr Motors, tonies u.w. In der neuesten Ausgabe (Folge 39) von „Glaser & Spang – der Börsenpodcast für Aktien in Deutschland“ sprechen wir über die Entwicklungen an den Finanzmärkten nach der Ankündigung neuer Zölle durch Donald Trump. Seine Aussagen haben zunächst zu heftigen Kursverlusten geführt – quer durch alle Indizes. Doch die nachgeschobene Aussetzung der Zölle für 90 Tage hat eine bemerkenswerte Erholung ausgelöst.