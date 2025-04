Ölpreise geben nach - Handelskrieg und mögliche Iran-Entspannung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Montag deutlich nachgegeben. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni fiel auf 66,25 US-Dollar. Das waren 1,68 Dollar weniger als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Mai sank um 1,54 Dollar auf 63,15 Dollar.

Die Anleger sorgten sich weiterhin um die Auswirkungen des von der USA angezettelten Handelskrieges auf den weltweiten Energiebedarf, hieß es am Markt. Am Wochenende habe es zudem Signale für eine Annäherung zwischen Teheran und Washington im Streit um dessen Nuklearprogramm gegeben. Sollte es hier eine Lösung geben, dürfte sich das Ölangebot erhöhen./he