DAX stabil, Dow Jones schwächelt: Die heutigen Gewinner und Verlierer

Entwicklung der Indizes

DAX Top- und Flopwerte

TecDAX Top- und Flopwerte

Dow Jones Top- und Flopwerte

S&P 500 Top- und Flopwerte

Am heutigen Handelstag zeigen die internationalen Aktienmärkte ein gemischtes Bild. Der deutsche Leitindex DAX verzeichnet einen leichten Anstieg von 0,45% und steht aktuell bei 21.188,92 Punkten. Im Gegensatz dazu zeigt der TecDAX eine negative Entwicklung und verliert 0,25%, womit er bei 3.413,64 Punkten notiert. Auf der anderen Seite des Atlantiks präsentiert sich der US-amerikanische Aktienmarkt ebenfalls uneinheitlich. Der Dow Jones Industrial Average fällt um 1,29% und notiert bei 39.125,71 Punkten, was auf eine schwächere Performance hindeutet. Der S&P 500 hingegen kann einen leichten Zuwachs von 0,18% verzeichnen und steht bei 5.280,77 Punkten. Insgesamt zeigt sich, dass die europäischen Märkte, angeführt vom DAX, heute eine stabilere Entwicklung aufweisen, während die US-Märkte, insbesondere der Dow Jones, unter Druck stehen. Die unterschiedlichen Bewegungen der Indizes spiegeln die variierenden Marktbedingungen und Anlegerstimmungen wider.Im DAX zeigt sich Qiagen NV Registered Shs sowohl als Top- als auch als Flopwert mit einem Rückgang von -0.74%.Ähnlich verhält es sich im TecDAX, wo Qiagen NV Registered Shs ebenfalls sowohl die Top- als auch die Flopliste anführt, ebenfalls mit -0.74%.Im Dow Jones sind Johnson & Johnson mit 0.00% und Coca-Cola mit -0.49% die besten Werte, während Salesforce mit -5.32%, NVIDIA mit -5.64% und Unitedhealth Group mit -5.88% die größten Verluste verzeichnen.Im S&P 500 sticht Fidelity National Information Services mit einem Plus von 4.29% hervor, gefolgt von Netflix mit 2.81% und Discover Financial Services mit 1.80%. Auf der anderen Seite verzeichnen Vistra mit -7.28%, Blackstone mit -7.42% und Humana mit -7.46% die größten Rückgänge.