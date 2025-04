US-Vizepräsident Vance führt Gespräche mit Indiens Premier Modi

NEU-DELHI (dpa-AFX) - US-Vizepräsident JD Vance ist bei seinem Besuch in Indien zu Gesprächen mit Ministerpräsident Narendra Modi zusammengetroffen. Erwartet wurde, dass beide Seiten trotz der von den USA erhobenen Sonderzölle auf indische Produkte über ein geplantes Handelsabkommen zwischen beiden Ländern sowie über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich sprechen. Modi habe den Stellvertreter von US-Präsident Donald Trump am Abend (Ortszeit) in seiner Residenz in Neu-Delhi empfangen, berichteten indische Sender. Einzelheiten der Unterredungen waren zunächst nicht bekannt.

Vance war am Morgen in Begleitung seiner Familie zu einem viertägigen Besuch in Indien eingetroffen. Der Besuch bietet nach Angaben des indischen Außenministeriums beiden Seiten die Gelegenheit, sich über Fortschritte in den bilateralen Beziehungen auszutauschen. Neben Wirtschafts- und Handelsfragen soll es demnach auch um außen- und sicherheitspolitische Entwicklungen gehen.