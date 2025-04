Canary Gold Corp. meldet sichtbares Gold in von Hand gewaschenen Proben aus ersten Air-Core-Bohrungen auf dem Projekt Madeira River in Brasilien

Vancouver, British Columbia – 21. April 2025 / IRW-Press / Canary Gold Corp. (CSE: BRAZ | Frankfurt: K5D) („Canary Gold“ oder das „Unternehmen“) gibt die erfolgreiche Fertigstellung der ersten drei (3) Air-Core-Bohrungen (Bohrungen mit Luftspülung) zu Erkundungszwecken im Rahmen des laufenden 1.000 Meter umfassenden Bohrprogramms auf dem Vorzeige-Goldprojekt Madeira River des Unternehmens in Rondônia (Brasilien) bekannt. Diese Bohrungen stellen die ersten systematischen Untergrunduntersuchungen der anvisierten Paläokanalhorizonte und stratigrafischen Horizonte „Mocururu“ dar, die laut Interpretation unter einer geringmächtigen Deckschicht erhalten geblieben sind. (Siehe die Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. April 2025.)

Highlights der Exploration

- Durch manuelles Waschen der Bohrkleinproben aus aufgeteilten Air-Core-Proben aus Bohrung 3, die auf den Horizont Mocururu abzielte, wurden sichtbare Goldkörner gewonnen.

- Diese positive visuelle Bestätigung von Gold in den Waschkonzentraten bestätigt das Explorationsmodell und untermauert das größere Potenzial für Goldanreicherungen innerhalb der erhaltenen Paläokanal-Systeme auf dem 68.445 Hektar großen Konzessionspaket des Unternehmens.

- Das gewaschene Material und die aufgeteilten Proben werden derzeit aufbereitet und zur Analyse an die SGS Geosol-Labore in Vespasiano, Belo Horizonte, geschickt.

Die Waschprotokolle und Überwachungsverfahren für die Probenaufbereitung wurden von Rodrigo Mello, FAusIMM (qualifizierter Sachverständiger gemäß 43-101) gemäß den CIM Best Practice Guidelines (2018) festgelegt und überwacht.

Abbildung 1. Sichtbare Goldkörner aus dem Waschkonzentrat, Bohrung 3.

Technische Zusammenfassung

Die Bohrungen 1 und 2, die in einem Abstand von 500 m auf einer von Ost nach West verlaufenden Bohrlinie niedergebracht wurden, stießen auf eine ca. 2 m mächtige Bodenbedeckung, die bis zu 10 m oxidierten, tonreichen Schluff überlagert, gefolgt von einer mächtigen Abfolge von schwarzem, wassergesättigtem, feinkörnigem, an organischem Material reichhaltigem Ton mit vereinzelten sandigen Horizonten und sporadischen Quarz-/Chertkieseln. Diese werden als Paläokanäle oder Altwasserarme interpretiert, die in stehenden Wasser entstanden sind. Die Bohrungen wurden aufgrund der Tiefenbeschränkung der Air-Core-Bohrgeräte oberhalb der Grundgebirgsgrenze beendet (Bohrung 1: 60 m; Bohrung 2: 38 m).

