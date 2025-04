UNTERNEHMEN vom 21.04.2025 - 22.45 Uhr

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Inc C!

BONN - Als Folge des US-Zollkonflikts liefert der Bonner Logistikkonzern DHL ab sofort keine Pakete mehr an Privatleute in dem nordamerikanischen Staat aus, die einen Wert von mehr als 800 Dollar (aktuell 703 Euro) haben. Diese vorübergehende Maßnahme dauere voraussichtlich nur einige Tage, sagte eine Firmensprecherin.

Airbus von Delta Airlines in Orlando nach Triebwerksbrand geräumt

ORLANDO - Mehr als 280 Passagiere haben ein Flugzeug in der US-Urlaubsmetropole Orlando räumen müssen, nachdem eines der beiden Triebwerke in Brand geraten war. Es habe bei dem Vorfall am Flughafen nach bisherigen Informationen keine Verletzten gegeben, teilte die Fluggesellschaft Delta Air Lines mit. An Bord waren 282 Fluggäste und 12 Besatzungsmitglieder.

US-Gericht verhandelt über Google-Zerschlagung



WASHINGTON - Die US-Regierung hat vor Gericht in Washington die Zerschlagung von Google gefordert. Das Justizministerium will, dass der Internet-Konzern gezwungen wird, das Geschäft mit dem Webbrowser Chrome abzustoßen. Google wehrt sich dagegen - und kündigte bereits Berufung an.

Schweinsleder im Schuh: Türkischer Werberat bestraft Hersteller

ISTANBUL - Das türkische Handelsministerium bittet mehrere bekannte Schuhhersteller wegen fehlender Hinweise auf verwendetes Schweinsleder zu Kasse. Weil sie versäumt hätten, bei den Produkthinweisen das Schweinsleder anzugeben, habe der Werberat des türkischen Handelsministeriums gegen die Hersteller Vans, Camper und New Balance Geldstrafen verhängt, berichteten der staatliche Sender TRT am Montag. Auf international ausgerichteten Webseiten der Marken hingegen sei die Information über die Verwendung zu finden gewesen. Die Hersteller antworteten zunächst nicht auf Anfragen.

Türkei führt teilweises Verbot von geplanten Kaiserschnitten ein

ISTANBUL - Die türkische Regierung hat geplante Kaiserschnitte in privaten medizinischen Zentren verboten. Eine entsprechende Anordnung, die im Amtsblatt veröffentlicht wurde, hat landesweit für Empörung gesorgt. Für den Abend sind in Istanbul und Ankara erste Proteste gegen die neue Regelung angekündigt.

KI-Expertin: Viele Experimente zu Kommunikation mit Kunden

NÜRNBERG - Immer mehr Firmen nutzen KI-Models, KI-Influencer und mit Künstlicher Intelligenz (KI) unterstützte Avatare in der Werbung und Kundenbetreuung. "Im Moment wird viel in diese Richtung experimentiert", sagte Carolin Kaiser, KI-Expertin beim Nürnberg Institut für Marktentscheidungen. "Nicht nur große Unternehmen machen das." Das Thema sei in der Breite angekommen.

Verbraucher müssen sich auf höhere Heizkosten einstellen

BERLIN - Viele Menschen in Deutschland müssen sich auf höhere Kosten fürs Heizen mit Gas einstellen. Das ergab eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox zum Ende der Heizsaison. Demnach stiegen die Heizkosten für Gaskunden witterungs- und preisbedingt um rund 23 Prozent. Die Auswertung liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.

-Huthi-Sender: Tote und Verletzte bei Luftangriffen im Jemen -Versicherer: 2024 vor allem hochwertige Fahrräder geklaut°

