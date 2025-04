Goldpreis bald bei 4.000 USD! Mit Gold-Perle Tocvan Ventures profitieren! Aktie vor Übernahme?

Kommt nach dem Zoll-Hammer der Währungskrieg? An den Kapitalmärkten wird bereits über die Abwertung des US-Dollars spekuliert. Ein Zeichen dafür ist, dass Zentralbanken ungebremst massiv Gold kaufen. Nachdem der Preis je Feinunze in der vergangenen Woche die 3.300 USD locker übersprungen hat, wird von Analysten schon die Marke von 4.000 USD in Visier genommen. Das Umfeld verdeutlich, dass Gold in jedes diversifizierte Depot gehört. Dabei ist Tocvan Ventures eine spannende Gelegenheit, um auf den Goldzug aufzuspringen. Das Projekt in Mexiko ist in einem fortgeschrittenen Stadium und soll zur Weltklasse entwickelt werden. Nach mehr als 4 Jahren Explorationsarbeit wird in 2025 der Ritterschlag erwartet. Die Aktie ist endlich angesprungen, hat noch viel Nachholpotenzial, sollte in diesem Jahr die Minenzulassung erhalten und bietet Übernahmefantasie.Lesen sie den Artikel hier weiter