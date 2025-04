Werder Bremen denkt an Transfer von Julian Brandt

Matthäus: "Für Brandt könnte es eine Chance sein"



Als Fürsprecher eines solchen Wechsels zeigte sich Sky-Experte Lothar Matthäus. "Für Brandt könnte es eine Chance sein, zu einem Verein zu gehen, bei dem er nicht so im Fokus steht", schrieb er in seiner Sky-Kolumne. "In Bremen kann er zeigen, dass er es nach wie vor in der Bundesliga kann." Matthäus empfahl Werder dabei als gute Adresse. "In Bremen könnte Julian möglicherweise der Julian sein, der er gerne sein möchte. Nämlich Fußballspielen mit Spaß und Freude."

Der Mittelfeldspieler ist in Bremen geboren, sein jüngerer Bruder Jascha (22) spielte bis zum Sommer 2023 in der U23 von Werder. Brandt selbst war bislang nie für Werder aktiv./lön/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 3,04 auf Lang & Schwarz (17. April 2025, 22:58 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,00 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,74 %. Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 334,50 Mio.. Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 6,0000EUR was eine Bandbreite von +65,02 %/+98,02 % bedeutet.