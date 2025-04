INTCO Medical bringt die neuen synthetischen Einweg-Latexhandschuhe Syntex(TM) Synthetic Disposable Latex Gloves auf den Markt, die eine bahnbrechende Leistung bieten, die über die von Naturlatex hinausgeht

Zibo, China (ots/PRNewswire) - INTCO Medical ("INTCO" oder "das Unternehmen"),

der weltweit führende Hersteller von Einweghandschuhen, hat die weltweite

Markteinführung seines exklusiven, patentierten Produkts Syntex(TM) Synthetic

Disposable Latex Gloves (https://www.intcoglove.com/syntex-page/) (synthetische

Einweghandschuhe aus Latex) bekannt gegeben. Syntex(TM) überschreitet die

Grenzen von Naturlatex und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Qualität, Sicherheit

und Leistungsfähigkeit von Handschuhen.



Syntex(TM)-Handschuhe haben die Prüfungen gemäß EN 455 und EN 374 bestanden und

entsprechen vollständig den FDA- und EU-CE-Normen. Damit gewährleisten sie

Sicherheit und Zuverlässigkeit in einer Vielzahl von Branchen, darunter

Gesundheitswesen, Lebensmittelverarbeitung und Arbeitsschutz.





Im Gegensatz zu herkömmlichen Latexhandschuhen bieten die neuen

Syntex(TM)-Handschuhe hohe Elastizität, starke Durchstich- und

Chemikalienbeständigkeit sowie ein natürliches Latexgefühl, ohne die mit

Naturlatex verbundenen Allergierisiken. Sie wurden mit einer exklusiven

innovativen Formel entwickelt, die die durchschnittliche Bruchdehnung durch eine

Dehnbarkeit von 650 % erhöht, die medizinische Handschuhnorm ASTM D6319 erfüllt

und außergewöhnliche Haltbarkeit und Komfort bietet.



Syntex(TM) ist frei von natürlichen Latexproteinen, wodurch Allergierisiken

drastisch reduziert werden und die Abhängigkeit von Naturkautschukplantagen

verringert wird. Dies trägt zum Schutz tropischer Regenwaldökosysteme bei und

steht im Einklang mit der Verordnung der Europäischen Union über

entwaldungsfreie Produkte (European Union Deforestation Regulation, EUDR). Da

die EUDR-Durchsetzung eine geolokalisierungsbasierte Rückverfolgbarkeit

erfordert, stehen Unternehmen unter erheblichem Compliance-Druck. Die

Zusammensetzung von Syntex(TM) eliminiert solche Risiken, da EUDR-kontrollierte

Naturlatexquellen ausgeschlossen werden, und unterstützt globale Einkäufer

dabei, die Anforderungen sicher zu erfüllen.



Angesichts steigender regulatorischer Anforderungen und zunehmender Schwankungen

in den Lieferketten für Naturkautschuk bietet Syntex(TM) eine praktische

Alternative mit stabilen Preisen und kürzeren Bestellzyklen. Das Produkt

unterstützt eine ESG-orientierte Beschaffung und verbessert gleichzeitig die

Widerstandsfähigkeit der Lieferkette.



Herr Fangyi Liu, Vorsitzender von INTCO, erklärte: "Syntex(TM) verkörpert die

jahrelange technologische Expertise und innovative Forschung und Entwicklung von

INTCO und setzt neue Maßstäbe in der Handschuhindustrie. Durch fortschrittliche

Technologie und verantwortungsbewusste Fertigung unterstützen wir unsere

globalen Partner dabei, ihre sich ständig weiterentwickelnden Leistungs- und

Nachhaltigkeitsziele zu erreichen."



Mit über 30 Jahren Erfahrung hat INTCO Medical ein vertikal integriertes

Produktionssystem entwickelt, das proprietäre Technologie und intelligente

Infrastruktur nutzt und das Unternehmen zum größten Hersteller von

Einweghandschuhen in China und zum weltweit größten Lieferanten von Handschuhen

aus nicht natürlichem Gummi macht.



Informationen zu INTCO Medical



INTCO Medical ist der weltweit führende Hersteller von Einweghandschuhen. Als

Hightech-Produktionsunternehmen ist INTCO auf die Forschung und Entwicklung, die

Herstellung und den Vertrieb von medizinischen Verbrauchsmaterialien und

langlebigen medizinischen Geräten spezialisiert. Die Kerngeschäftsbereiche des

Unternehmens umfassen medizinische Verbrauchsmaterialien, Rehabilitationsgeräte

und physiotherapeutische Produkte. Diese Produkte wurden in mehr als 120 Länder

und Regionen in Amerika, Europa, Asien, Afrika und Ozeanien exportiert und

versorgen über 10.000 Kunden mit praktischen Produkten und hochwertigen

Dienstleistungen. https://www.intcomedical.com/



