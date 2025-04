Short-Marke knapp gestreift

Der deutsche Leitindex DAX könnte dem Aufruf bärischer Marktteilnehmer zu Beginn der verkürzten Handelswoche folgen und unterhalb von 20.956 Punkten eine frische Verkaufswelle initiieren, Ziele müssten für das Barometer in diesem Fall bei 20.522 und darunter 20.200 Punkten ausgerufen werden und würden sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Mit einem kurzen Zwischenstopp ist aber am 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei aktuell 20.364 Punkten zu rechnen. Obwohl Europa als möglicher Gewinner der US-Zollpolitik hervorgehen könnte, sollten sich Investoren in Acht nehmen und noch keine größeren Long-Positionen anstreben. Vielmehr wird der DAX in einigen Wochen um 18.000 Punkten erwartet, von wo aus erst aus technischer Sicht eine längere Erholungsbewegung erwartet wird. Kommt es entgegen dieser Annahme zu einem nachhaltigen Tagesschlusskurs über dem 50-Tage-Durchschnitt von 21.717 Punkten, könnte das Barometer kurzzeitig in den nächsthöheren Widerstandsbereich um 22.320 Punkten vordringen. Allerdings sind die Abwärtsrisiken derzeit als allgegenwärtig einzustufen, wodurch weiterhin bessere Chancen auf der Short-Seite zu finden sind. Insgesamt wird durch die Umschichtung der Investoren in Richtung der europäischen Finanzmärkte eine latente Seitwärtsphase auf mittelfristiger Sicht für das heimische Leitbarometer nach dem erwarteten Rückgang auf 18.000 Punkte erwartet.

Aktuelle Lage