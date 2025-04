Netflix steuert dreistelligen Bereich an

Ausgerechnet US-Dienstleister fallen dem Zollstreit zwischen den beiden Großmächten derzeit nicht zum Opfer, wozu ganz klar Papiere des Streamingdienstleisters Netflix zählen und dies durch starke Quartalszahlen in der abgelaufenen Woche auch untermauern konnten. Der Sprung über 991,00 US-Dollar könnte nun eine neuerliche Kaufwelle in Gang setzen, die geradewegs an die Rekordstände von 1.064 US-Dollar heranführen könnte. Wird auch dieser Bereich mindestens auf Wochenschlusskursbasis überwunden, würde das 200 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 1.239 US-Dollar als potenziell nächstes Ziel in den Fokus rücken und ein Long-Investment Investoren sehr schmackhaft machen. Ein passender Turbo Call Optionsschein für dieses Szenario wird gleich im Anschluss vorgestellt. Auf der Unterseite müsste erst der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) bei 837,40 US-Dollar nachhaltig unterschritten werden, damit die Abwärtsrisiken in Richtung 773,00 und darunter 725,26 US-Dollar sichtlich zunehmen. Nach aktueller Auswertung kann eine derartige Entwicklung derzeit nicht untermauert werden, bei einer Verschärfung des Handelskrieges zwischen den USA und China könnte aber auch diese Aktie bärischen Attacken zum Opfer fallen.

Trading-Strategie: