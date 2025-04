DAX folgt Wall Street ins Minus – Mit Trumps Sägen an Powells Stuhl droht Crash

Der DAX hält sich vor diesem Hintergrund auch deshalb stabil, weil hierzulande niemand die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank infrage stellt. Der DAX als Outperformer in diesen Tagen ist ein positives Signal. Anleger halten an ihrer Diversifikation in europäische Aktien fest, um im Vergleich zu US-Titeln zumindest relativ besser abzuschneiden.

Greift Trump die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed an, droht ein US-Aktien-Crash von historischem Ausmaß. Die Kurse liegen bereits unter dem Niveau bei seinem Wahlsieg und auch fast unter seinen eigenen Kaufempfehlungen. Das Zoll-Hickhack hat viel Porzellan zerschlagen. International wirkt das Vorgehen der US-Regierung wie Erpressung. Trumps öffentliches Sägen an Jerome Powells Stuhl fügt dem nun weiteren Schaden zu und überschreitet eine rote Linie für Anleger. Als der Schaden zu groß wurde, ruderte die US-Regierung bei Zöllen zurück und feierte Trump dafür, seinen Fehler korrigiert zu haben. Am Ende fragt man sich, was der Republikaner mit all dem bezweckt.