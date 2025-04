JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 195 auf 180 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry passte seine Schätzungen für den Flugzeugbauer am Dienstag an den schwächeren US-Dollar an. Seine …