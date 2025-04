An alle Aktionäre: Stimmt für die Fusion oder verpasst die Goldchance!

Fusion von Equinox Gold und Calibre Mining:

Ein strategischer Schritt in die Zukunft

Die Fusion von Equinox Gold und Calibre Mining markiert einen bedeutenden Wendepunkt in der Goldindustrie und schafft einen der größten Goldproduzenten in Kanada. Mit einer zukünftigen, weltweit kombinierten Jahresproduktion von über 1,2 Millionen Unzen Gold wird das neu gegründete Unternehmen, New Equinox Gold, nicht nur zum zweitgrößten Goldproduzenten des Landes (ca. 600.000 Unzen Gold), sondern positioniert sich auch als wichtiger Akteur auf dem amerikanischen Markt.

Quelle: Calibre Mining

Vorteile der Fusion

Die Zusammenlegung der beiden Unternehmen bringt zahlreiche Vorteile mit sich. Durch die Kombination ihrer Ressourcen und Expertise können sie ihre Produktionskapazitäten erheblich steigern und gleichzeitig die Betriebskosten optimieren. Equinox Gold bringt mehrere Betriebsstätten und ein klares Wachstumsprogramm mit, während Calibre Mining mit seinen erfolgreichen Projekten, wie dem Valentine Gold Mine, wertvolle Ergänzungen bietet. Diese Synergien ermöglichen es dem neuen Unternehmen, effizienter zu arbeiten und die Herausforderungen des Marktes besser zu meistern.

Riesiges Wertaufholungspotential! 1,4 Millionen Unzen Gold bei Bewertung von nur 5,4 Mrd. $

Quelle: Calibre Mining

Ein weiterer Vorteil der Fusion ist die Diversifizierung der Produktionsstandorte. Mit Projekten in fünf verschiedenen Ländern wird New Equinox Gold nicht nur widerstandsfähiger gegenüber regionalen Marktschwankungen, sondern kann auch von unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen profitieren. Diese geografische Diversifizierung ist entscheidend, um die Stabilität und das Wachstum des Unternehmens langfristig zu sichern.

Wichtige Abstimmung für Calibre Mining Aktionäre

Für die Aktionäre von Calibre Mining ist es von größter Bedeutung, der Fusion mit Equinox Gold zuzustimmen. Die Zustimmung wird nicht nur den Weg für die Schaffung eines bedeutenden Goldproduzenten ebnen, sondern auch den Wert ihrer Investitionen erheblich steigern. Die Fusion bietet den Calibre-Aktionären die Möglichkeit, von der starken Marktposition und den erweiterten Wachstumschancen des neuen Unternehmens zu profitieren.

Die Abstimmung findet am 22. April 2025 statt, und es ist entscheidend, dass die Aktionäre ihre Stimme abgeben, um die Fusion zu unterstützen. Ein positives Ergebnis wird nicht nur die Zukunft von New Equinox Gold sichern, sondern auch den Aktionären von Calibre Mining die Möglichkeit bieten, an einem der vielversprechendsten Goldprojekte der Branche teilzuhaben.

Insgesamt stellt die Fusion von Equinox Gold und Calibre Mining einen strategischen Schritt dar, der sowohl den Aktionären als auch der gesamten Goldindustrie zugutekommt. Die Schaffung eines starken, diversifizierten Goldproduzenten wird die Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und neue Möglichkeiten für Wachstum und Innovation eröffnen.

Bitte lesen Sie dazu auch die letzte Unternehmensmitteilung unter https://www.calibremining.com/news/news-details/2025/Calibre-Reminds-S ...

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick: