Dax schwächer erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die fortgesetzten politischen Kapriolen der US-Regierung dürften am Dienstag nach Ostern auch die europäischen Börsen belasten. Eine verbale Attacke des US-Präsidenten Donald Trump auf Notenbankchef Jerome Powell hatte am Ostermontag für große Kursverluste an den New Yorker Börsen gesorgt.

Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den Dax ein Minus von 0,6 Prozent auf 21.071 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 wurde ebenfalls schwächer indiziert.