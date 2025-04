Akku-Revolution made in China CATL zerlegt BYD & Tesla– 520 km Reichweite in 5 Minuten CATL zündet das Akku-Update: 520 km Reichweite nach nur 5 Minuten Ladezeit. Mit neuen Lithium- und Natrium-Akkus lässt der Batterie-Riese BYD, Tesla & Co. alt aussehen.