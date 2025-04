BARCLAYS stuft PERNOD RICARD auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Pernod Ricard von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel von 94 auf 97 Euro angehoben. Anhaltende Sorgen bezüglich des US-Geschäfts und der Zölle seien inzwischen in den Aktien der Franzosen eingepreist, schrieb Analyst Laurence Whyatt in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er sieht nun eher Überraschungspotenzial angesichts verstärkter Verhandlungen zwischen China und der EU. Denn die Importzölle der Chinesen auf Cognac seien weitaus bedeutender als die Abgaben, die die USA auf EU-Waren verlangten. Sollten die Cognac-Umsätze in China anziehen, dürfte auch die Aktie entsprechend reagieren./ag/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2025 / 06:33 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2025 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pernod Ricard Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 93,32EUR auf Tradegate (22. April 2025, 08:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Laurence Whyatt

Analysiertes Unternehmen: PERNOD RICARD

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 97

Kursziel alt: 94

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m