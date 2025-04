Untere Ebene am Berliner Hauptbahnhof wieder offen Nach monatelangen Einschränkungen ist die untere Ebene am Berliner Hauptbahnhof wieder komplett geöffnet. Alle acht Gleise würden wieder genutzt, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Dienstagmorgen. In dem Tiefbahnhof waren seit Mitte …