Integral Metals heißt Shervin Pishevar als Berater des Unternehmens willkommen

Calgary, Alberta, 22. April 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das „Unternehmen“ oder „Integral“) freut sich, die Aufnahme von Shervin Pishevar als Berater des Unternehmens bekannt zu geben. Mit seiner umfangreichen Erfahrung als Serienunternehmer und Investor bringt Pishevar ein umfangreiches Wissen und Know-how in das Führungsteam von Integral ein.

Herr Pishevar war maßgeblich an der Gründung oder Förderung mehrerer bahnbrechender Branchen beteiligt, darunter Ride-Sharing, Cloud Computing, Quantencomputing, KI und neue Transporttechnologien wie Hyperloop. Shervin Pishevars Erfolgsbilanz umfasst mehr als 27 Jahre, in denen er Investitionen in transformative Unternehmen wie Uber, Airbnb, SpaceX, Robinhood, Facebook, Hims, Casper und Postmates (von Uber übernommen) geleitet hat.

Als früher Investor und Board-Mitglied von Uber spielte Pishevar eine entscheidende Rolle beim Ausbau des Unternehmens zu einem weltweit führenden Transportdienstleister und festigte damit seinen Ruf als Visionär im Bereich Risikokapital und technologische Innovation.

Zu den weiteren frühen Investitionen von Herrn Pishevar gehören Dollar Shave Club (für 1 Milliarde Dollar an Unilever verkauft), TaskRabbit (an IKEA verkauft), Cherry (an Lyft verkauft), Rihannas Savage X Fenty, Rapportive (von LinkedIn übernommen), Aardvark (von Google übernommen) und Mercury Bank (Serie A). Pishevar hat auch bahnbrechende Deep-Tech-Startups wie Varda Space, Gambit AI (ein Unternehmen für Verteidigungstechnologie) und Gameto, eine Neuerfindung der IVF, unterstützt.

Mit einem geschaffenen Wert von über 7 Milliarden Dollar und mehr als 3 Milliarden Dollar Gewinn aus seinen Investitionen ist Pishevar für seine Fähigkeit bekannt, bahnbrechende Unternehmen zu identifizieren und zu unterstützen. Er ist außerdem Mitbegründer und ehemaliger Executive Chairman von Virgin Hyperloop One, einem Unternehmen, das die Hyperloop-Branche ins Leben gerufen und Hochgeschwindigkeits-Transportsysteme neu definiert hat.