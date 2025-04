Kobrea meldet Beginn von konzessionsweiter magnetischer und radiometrischer Flugvermessung auf seinem Porphyr-Cu ± Au ± Mo-Projekt von Distriktgröße in der argentinischen Provinz Mendoza

Vancouver, British Columbia, 22. April 2025 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) („Kobrea“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass auf den Western Malargüe Copper Projects des Unternehmens eine konzessionsweite hubschraubergestützte magnetische und radiometrische Vermessung begonnen hat. Kobrea hat das Recht, eine 100%ige Beteiligung an den Western Malargüe Copper Projects zu erwerben, welche aus 7 Projekten von insgesamt 733 km2 im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza bestehen (nähere Einzelheiten finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 19. August 2024).

„Die Ergebnisse dieser luftgestützten geophysikalischen Vermessung werden den Umfang der Porphyrsysteme bei El Perdido und El Destino besser definieren und bei der Erschließung weiterer Porphyr-Zielgebiete auf diesem hoch aussichtsreichen Landpaket in Distriktgröße von wesentlicher Bedeutung sein“, erklärte James Hedalen, CEO von Kobrea. „Bisher war die historische Exploration auf den Projekten auf die Weiterentwicklung hydrothermaler Alterationsprofile ausgerichtet, die in Satellitenaufnahmen und am Boden gut sichtbar sind. Diese erste umfangreiche geophysikalische Vermessung dieser Projekte wird dabei helfen, mit Porphyrsystemen einhergehende Strukturen und Alterationsauswirkungen zu umreißen, die nicht offensichtlich als Farbanomalien erkennbar sind oder die sich unter einer Kolluvialdecke befinden.“

Abbildung 1 – Bestehende Porphyr-Kupfer ± Gold ± Molybdän-Zielgebiete auf den Western Malargüe Copper Projects

Abbildung 2 – Bilder einiger bestehender Porphyr-Kupfer ± Gold ± Molybdän-Zielgebiete auf den Western Malargüe Copper Projects

Die konzessionsweite helikoptergestützte magnetisch-radiometrische geophysikalische Flugvermessung über 2.245 Profilkilometer wird Aufschluss über die Ausmaße, die Geometrie und die Intensität der bekannten Alterationssysteme auf dem Konzessionsgebiet (Abbildung 1 & 2) geben und möglicherweise zusätzliche Porphyrziele innerhalb der Projektgrenzen umreißen. Die Vermessung wird auch die Porphyr-Kupfer-Ziele El Perdido und El Destino abdecken.

Die Bodenvermessung mit einem Magnetometer, die von einem früheren Betreiber auf dem Porphyr-Kupfer-Ziel El Perdido absolviert wurde, deckte den Kern des Systems ab, während die Magnetometerdaten der Flugvermessung ein umfassenderes Bild der Geologie und der hydrothermalen Alteration jenseits der in der Vergangenheit definierten Grenzen vermitteln werden. Die erfassten radiometrischen Daten werden die oberflächliche Verteilung der Kaliumalteration und die Ausmaße des Gesteins mit hydrothermaler Alteration aufzeigen.