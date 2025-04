JPMORGAN stuft NETFLIX COM INC auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix von 1025 auf 1150 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Videostreaming-Anbieter spiele weiter in der Offensive, während die Aktie defensiv bleibe, schrieb Analyst …