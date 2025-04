Airbus: (Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial bei Kurserholung

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190) zählte in den vergangenen Wochen zu den größten Verlierern im DAX. Verzeichnete die Aktie noch am 3.3.25 bei 177,36 Euro nach einem lange anhaltenden Kursanstieg ein neues Hoch bei 177,36 Euro, so wird sie derzeit bei 132,50 Euro gehandelt.

Da die Experten der Deutsche Bank trotz geringerer Flugzeug-Auslieferungszahlen von einem verbesserten operativen Ergebnis des Konzerns ausgehen, bekräftigten sie mit einem Kursziel von 183 Euro ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie zumindest wieder auf 145 Euro erholen kann, wo sie zuletzt am 10.4.25 gehandelt wurde.