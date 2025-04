Börsenstart Europa - 22.04. - TecDAX schwach -1,23 %

Der TecDAX steht bei 3.371,57 PKT und verliert bisher -1,23 %.

Top-Werte: IONOS Group +1,41 %, Sartorius Vz. +1,28 %, United Internet +1,19 %

Flop-Werte: SAP -3,82 %, Formycon -3,37 %, Nordex -3,01 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 4.907,57 PKT und fällt um -0,70 %.

Top-Werte: Volkswagen (VW) Vz +1,36 %, Bayer +1,26 %, Anheuser-Busch InBev +1,25 %

Flop-Werte: Stellantis -10,60 %, SAP -3,82 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -3,72 %

Der ATX bewegt sich bei 3.908,18 PKT und steigt um +0,19 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,98 %, Immofinanz +1,70 %, OMV +1,03 %

Flop-Werte: Wienerberger -2,95 %, DO & CO -1,73 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,19 %

Der SMI steht aktuell (09:59:52) bei 11.582,58 PKT und fällt um -1,13 %.

Top-Werte: Swiss Life Holding +0,88 %, Novartis +0,75 %, Logitech International -2,50 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -3,24 %, Sonova Holding -2,91 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:54) bei 7.248,59 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: Carrefour +2,81 %, Societe Generale +1,86 %, Edenred Bearer and /or registered shares +1,66 %

Flop-Werte: Stellantis -10,60 %, LEGRAND -3,79 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -3,72 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.339,58 PKT und verliert bisher -0,34 %.

Top-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) +2,78 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,78 %, Sandvik +0,71 %

Flop-Werte: Assa Abloy Registered (B) -2,13 %, Alfa Laval -1,81 %, Volvo Registered (B) -1,51 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.037,00 PKT und verliert bisher -1,05 %.

Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +4,10 %, Metlen Energy & Metals +2,30 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +2,01 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -2,36 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,74 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -0,57 %