Cenit AG (von GBC AG): KAUFEN

Unternehmen: Cenit AG

ISIN: DE0005407100



Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: KAUFEN

Kursziel: 19,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2025

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Nach Übergangsjahr 2025 deutliche Ergebnisverbesserung erwartet; M&A-Aktivität rückt zunächst in den Hintergrund



Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 erzielte die CENIT AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 207,33 Mio. EUR (VJ: 184,72 Mio. EUR) einen sichtbaren Umsatzsprung von 12,2 %. Damit wurde die im Oktober angepasste Guidance, die Umsatzerlöse in Höhe von 205 bis 210 Mio. EUR in Aussicht stellte, voll erfüllt. Die erstmalige Einbeziehung der Umsätze der in 2024 akquirierten Unternehmen CCE und Analysis Prime war für Umsatzerlöse in Höhe von 12,95 Mio. EUR verantwortlich, so dass die Gesellschaft ein organisches Umsatzwachstum von 5,2 % ausweist. Dies liegt leicht über dem internen Ziel eines organischen Wachstums von mindestens 5,0 %.



Alle Produktsegmente trugen mit einem mindestens zweistelligen Umsatzwachstum zum Umsatzanstieg bei. Während sowohl die Serviceerlöse (+14,7 %) als auch die Fremdsoftwareerlöse (+10,7 %) unter anderem vom anorganischen Wachstum profitierten, legten die Eigensoftwareerlöse mit 14,8 % ebenfalls dynamisch zu. Zwar liegt der Umsatzanteil dieses besonders wertschöpfungsstarken Produktbereichs mit 9,3 % noch unter der Marke von 10,0 %, die Akquisitionen der letzten Jahre wirkten sich hier jedoch verwässernd aus.



Unter anderem haben die M&A bedingten Nebenkosten (1,12 Mio. EUR) sowie der flachere Ergebnisanstieg im traditionell ergebnisstarken vierten Quartal zu einem nur unterproportionalen Anstieg des EBITDA um 5,2 % auf 17,26 Mio. EUR (VJ: 16,41 Mio. EUR) geführt. Ohne Berücksichtigung der Sondereffekte hätte die CENIT AG eine EBITDA Steigerung von 12,0 % ausgewiesen. Unterhalb des EBITDA machen sich die angelaufenen PPA Abschreibungen der letzten Akquisitionen bemerkbar, was zu einem Rückgang des EBIT um -19,9 % auf 7,38 Mio. EUR (VJ: 9,22 Mio. EUR) führte. Dass entgegen den Erwartungen ein negatives Periodenergebnis von -1,94 Mio. EUR (VJ: 4,50 Mio. EUR) ausgewiesen werden musste, ist ausschließlich auf außerordentliche Abschreibungen auf Finanzinstrumente in Höhe von 5,60 Mio. EUR zurückzuführen. Hier musste eine Finanzbeteiligung (ASCon) vollständig abgeschrieben werden.

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet das CENIT Management mit einem Übergangsjahr, in dem das anorganische Wachstum ausgesetzt wird und gleichzeitig der Fokus auf internen Prozessen zur Verbesserung der Profitabilität liegt. Mit der erstmaligen ganzjährigen Einbeziehung von Analysis Prime in 2025 soll der Konzernumsatz deutlich auf 229 Mio. EUR - 234 Mio. EUR und das EBITA (EBIT vor PPA Abschreibungen) leicht auf 12,4 Mio. EUR (VJ.: 11,35 Mio. EUR) steigen. Darin enthalten sind

Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von rund 4,0 Mio. EUR.

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnen wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 230,22 Mio. EUR und unterstellen dabei neben dem Basiseffekt der Analysis Prime ein Umsatzwachstum von 3,0 %. Für die beiden folgenden Geschäftsjahre unterstellen wir ein organisches Umsatzwachstum von jeweils leicht über 5,0 %. Nach den Restrukturierungsaufwendungen in 2025 sollten ab dem kommenden Geschäftsjahr 2026 wieder Margensteigerungen erreicht werden (Einspareffekt: ca. 5,0 Mio. EUR). Für 2025 erwarten wir ein EBITA von 12,40 Mio. EUR (EBITA-Marge: 5,4 %) und kalkulieren bis 2027 mit einem sukzessiven Anstieg der Marge auf 8,4 %



Das DCF-Bewertungsergebnis ist mit 19,00 EUR/Aktie unverändert. Dabei stehen marginalen Veränderungen bei den Prognosen der Geschäftsjahre 2025 und 2026 die erstmalige Hereinnahme des Geschäftsjahres 2027 in den Prognosezeitraum gegenüber, so dass sich etwaige Bewertungsänderungen gegenseitig aufheben. Wir vergeben weiter das Rating KAUFEN.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/32286.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:



https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 22.04.2025 (08:12 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 22.04.2025 (10:00 Uhr)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Cenit Aktie Die Cenit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,75 % und einem Kurs von 8,16 auf Tradegate (22. April 2025, 09:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Cenit Aktie um +2,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,75 %. Die Marktkapitalisierung von Cenit bezifferte sich zuletzt auf 68,28 Mio.. Cenit zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 21,800Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 24,000Euro was eine Bandbreite von +132,84 %/+194,12 % bedeutet.