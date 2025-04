BERENBERG stuft Shell (neu) auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Shell von 3300 auf 3150 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ölpreisrisiken seien aufgrund der trüberen Aussichten für das weltweite Nachfragewachstum im Zuge der US-Zölle gestiegen, schrieb Analyst Henry Tarr in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Er schraubte seine Prognose für den durchschnittlichen Ölpreis 2025 nach unten./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 16:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 28,52EUR auf Tradegate (22. April 2025, 10:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Henry Tarr

Analysiertes Unternehmen: Shell (neu)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 31,5

Kursziel alt: 33

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m