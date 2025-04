JPMorgan belässt Volkswagen (VW) auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

Rivarama schrieb 20.04.25, 13:31

Früher war alles ein wenig anders. Zitat André Kostolany: "Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind reich." Ich würde Heute sagen: .... nach vielen Jahren werden Sie sehen: Sie sind Pleite. Ich bin der Meinung, man muss das Momentum handeln, bzw. ein Ereignis. Und genau dieses "Ereignis" ist in keinem Chart enthalten, da unvorhersehbar. Ich nenne da mal ... Bankenpleite, vom Verbrenner zum E-Auto, Corona, Krieg, politische Veränderung u.s.w. Die durchschnittliche Haltedauer einer Aktie beträgt rund 6 Monate; bei US-Aktien rund 22 Sekunden. Die Zeiten haben sich geändert und das gilt auch für die VW-Aktie. Während die Wellenreiter über das Momentum diskutieren und die Charts malen, haben andere schon längst gekauft. Ich erinnere mich an die Schlagzeilen als Corona begann. Das habe ich ganz genau verfolgt. War aber unsicher. Als Biontech aber die Zulassung für den Impfstoff bekam, habe ich zugeschlagen. Das war meine beste Entscheidung der vergangenen 20 Jahre. Mit der Aktie habe ich rund 50 Trades gemacht. Momentan habe ich VW im Fokus. Das ist auch wieder so ein Momentum wo man sich ärgert, dass man nicht gekauft hat. Meinen Basisbestand werde ich allerdings - wie immer - vor der Dividendenzahung verkaufen und danach mit dem Kursabschlag, wieder zurückkaufen. Das hat mir in den vegangenen Jahren immer mehr gebracht, als die Realisierung der Dividende. Mal sehen, was dieses Jahr passiert.