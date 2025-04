Bierexport 2024 um 6,0 % gegenüber 2014 zurückgegangen / Zahl der Brauereien nimmt seit einigen Jahren ab

WIESBADEN (ots) - Nicht allein im Inland geht der Bierabsatz seit Jahren zurück,

auch im Ausland ist deutsches Bier nicht mehr so gefragt wie noch vor zehn

Jahren. 1,45 Milliarden Liter Bier wurden 2024 ins Ausland exportiert, wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) zum Tag des deutschen Bieres am 23. April

mitteilt. Das waren 6,0 % weniger als zehn Jahre zuvor. 2014 waren noch 1,54

Milliarden Liter hierzulande gebrautes Bier ins Ausland verkauft worden.

Vergangenes Jahr ging gut die Hälfte (55,7 %) des ausgeführten deutschen Bieres

in Mitgliedstaaten der Europäischen Union, 44,3 % wurden in Drittstaaten

exportiert.



Trotz der gesunkenen Auslandsnachfrage zeigte sich der Bierexport stabiler als

der Absatz im Inland: Mit insgesamt 6,8 Milliarden Litern wurde im Jahr 2024

hierzulande 15,1 % weniger Bier abgesetzt als 2014 (8,0 Milliarden Liter).

Entsprechend stieg der Anteil des Bierexports am Absatz insgesamt im selben

Zeitraum von 16,1 % auf 17,6 %.





Zahl der Brauereien gegenüber 2023 um 3,4 % zurückgegangen



Mit dem sinkenden Bierabsatz ging zuletzt auch die Zahl der Brauereien in

Deutschland zurück. Zwar gab es im Jahr 2024 mit bundesweit 1 459 Brauereien 7,4

% mehr als 2014 (1 359). Seit dem Höchststand im Vor-Corona-Jahr 2019 mit 1 552

Brauereien geht deren Zahl jedoch nahezu kontinuierlich zurück. Allein gegenüber

dem Vorjahr nahm die Zahl der Brauereien im Jahr 2024 um 3,4 % ab (2023: 1 511

Brauereien).



Weitere Informationen:



Weitere Ergebnisse und methodische Hinweise finden sich im Statistischen Bericht

"Absatz von Bier" und im Statistischen Bericht "Brauwirtschaft". Längere

Zeitreihen sind über die Tabelle 73421-0001 in der Datenbank GENESIS-Online

abrufbar.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



