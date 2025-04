Gold explodiert und erreicht die runde Marke von 3500 Dollar - während der Dollar abverkauft wird und die Renditen für US-Staatsanleihen weiter steigen: all das zeigt den Vertrauensverlust in die USA, dank Donald Trump! Die Attacke von Trump auf Fed-Chef Powell ist nicht gerade klug: die Unabhängigkeit der Fed ist für die Kapitalmärkte zentral, sollte Trump Powell feuern, käme es zu einem Massaker an den Märkten. Was die Märkte jetzt hingegen bräuchten wäre ein Handelsdeal - aber die US-Administration hat nicht einmal eine Vorstellung davon, was sie eigentlich von anderen Ländern fordert. Der Grund: Trump will die Zölle unbedingt, damit die Firmen wieder in die USA zurück kehren - also haben andere Länder eigentlich gar nichts anzubieten für die US-Regierung (Senkung der eigenen Zölle auf 0% ändert für Trump daher nichts). Für ausländische Investoren bedeutet das: raus aus den US-Märkten, also raus aus dem Dollar und US-Staatsanleihen, weil ein fallender Dollar solche Investments per se unrentabel macht. Vor allem im asiatischen Handel wird massiv Gold gekauft - wohl kein Zufall..

Hinweise aus Video:

1. Zölle: Trump formt neue Weltordnung – Lieferketten im Ausnahmezustand

2. Strafzölle stoppen Tesla in USA – Batteriepläne in Indien

Das Video "Gold explodiert, Dollar kollabiert - Vertrauensverlust! Danke Trump!" sehen Sie hier..