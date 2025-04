Drees & Sommer bekennt sich am Earth Day zu ambitionierten Treibhausgasreduktionszielen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Am Earth Day setzt das auf Bau, Immobilien und Infrastrukturspezialisierte Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit weltweit mehr als6.000 Mitarbeitenden ein nachhaltiges Zeichen: Die Science Based TargetsInitiative (SBTi) hat die kurz- und langfristigen Klimaziele desBeratungsunternehmens mit Hauptsitz in Stuttgart nun offiziell validiert. Dereingeschlagene Klimapfad mit den Treibausgasreduktionszielen von Drees & Sommerentspricht dem SBTi Corporate Net-Zero Standard.Was können Einzelne schon gegen die Erderwärmung ausrichten? Am diesjährigenEarth Day sollen solche Zweifel in Deutschland unter dem Motto "Du machst denUnterschied" ausgeräumt werden: Heimaturlaub statt Überseereise, Fair Tradestatt Fast-Fashion oder eine Solaranlage für eigenen grünen Strom. "JederBeitrag zählt und dafür sensibilisiert uns der Earth Day. Was für eineneinzelnen Menschen gilt - nämlich einen Unterschied zu machen, wenn er oder sieTeil einer größeren Kettenreaktion wird - trifft erst recht auf Unternehmen zu",sagt Johanna Wild, Head of Corporate Sustainability Management bei Drees &Sommer. Mittlerweile mobilisiert der Earth Day als weltweite Bewegung über eineMilliarde Menschen in mehr als 150 Ländern. Damit verbunden ist die Forderung,die Treibhausgasemissionen deutlich schneller zu senken und somit dienachhaltige Transformation unserer Gesellschaft und Industrien konsequentumzusetzen.Von Plusenergiehäusern bis Cradle to Cradle: Drees & Sommer gestaltet dieklimafreundliche Zukunft mitGeht es um die nachhaltige Transformation von Bauvorhaben, Immobilien oderInfrastrukturprojekten, unterstützt Drees & Sommer die Öffentliche Hand und denWirtschaftssektor seit Jahrzehnten: Vom Ausbau der Erneuerbaren Energien überPlusenergiehäuser bis hin zur Integration eines Circular Economy Ansatzes,Cradle to Cradle genannt, zum Schutz der Ressourcen. Zahlreiche Unternehmenbeauftragen bei Drees & Sommer beispielsweise sogenannte Zero Carbon-Fahrpläne,die strategische Maßnahmenpläne für die Dekarbonisierung ihrer Geschäftsmodelleund Produktionsstätten umfassen. "Beim Kampf gegen die Klimakrise kommtUnternehmen und Finanzinstitutionen eine zentrale Rolle zu, sie müssen bei denTreibhausgasreduktionen deutlich an Umfang und Tempo zulegen, auch um ihreWettbewerbsfähigkeit zu erhalten. So ist es nur folgerichtig, dass unsereeigenen Nachhaltigkeitsziele ambitioniert und vor allem wissenschaftlichfundiert sind", so Dr. Peter Mösle, Senior Executive bei Drees & Sommer.Genau hier setzt die Science Based Targets Initiative an: Die SBTi hat dasweltweit führende Rahmenwerk für die Festlegung wissenschaftlich fundierter