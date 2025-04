Stellantis - Aktie im Rampenlicht - 22.04.2025

Mit einer Performance von -10,60 % musste die Stellantis Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen.

Stellantis ist ein führender globaler Automobilhersteller, der durch seine vielfältige Markenpalette und starke Marktpräsenz in Europa und Nordamerika besticht. Mit einem Fokus auf Elektrofahrzeuge und Innovationen positioniert sich Stellantis erfolgreich gegen Konkurrenten wie Volkswagen und Toyota.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Stellantis mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -35,03 % hinnehmen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,52 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

