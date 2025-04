Inspiration Energy Corp. sichert sich US-Listing und visiert globales Wachstum und Explorationsvorteil an

Vancouver, British Columbia – 22. April 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. („Inspiration“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ISP) (WKN: A40GPX) (ISPNF: OTC) freut sich bekannt zu geben, dass es sein US-Aktiensymbol – ISPNF – erhalten hat und nun am OTC-Markt notiert ist. Das Unternehmen hat bereits das Verfahren zur Erlangung der DTC-Berechtigung eingeleitet, welches voraussichtlich in Kürze abgeschlossen sein sollte. Dieser Meilenstein wird für US-amerikanische Investoren eine erhebliche Verbesserung des Zugangs und der Handelseffizienz bedeuten.

Zusätzlich zu dem US-Listing hat sich das Unternehmen ein deutsches Listing unter der WKN: A40GPX gesichert, wodurch sich seine Präsenz auf den europäischen Märkten ausweitet und sich die globale Sichtbarkeit für Investoren erhöht.

Chief Executive Officer Charles Desjardins erklärte: „Die Sicherung unseres US-Listings öffnet die Tür zum größten Investmentmarkt der Welt. Wir sind nun in der Lage, unsere Sichtbarkeit und Investorenbasis erheblich auszuweiten. Sobald die DTC-Berechtigung bestätigt wird, beabsichtigen wir den Start einer aggressiven Marketingkampagne in den Vereinigten Staaten. In Verbindung mit unserem kürzlich erfolgten deutschen Listing legen wir die Grundlagen für eine breit angelegte globale Präsenz in Zeiten einer beträchtlichen Unternehmensdynamik. Wir bereiten uns auf eine aktive Explorationssaison auf unserem Gold- und Kupferprojekt Rottenstone North vor, gerade als Gold Rekordstände verzeichnet. Mit weniger als 20 Millionen im Umlauf befindlichen Aktien könnte jeglicher Explorationserfolg einen bedeutenden Mehrwert für Aktionäre schaffen. Wir freuen uns auf die kommenden Wochen, während wir beginnen, eine fokussierte Wachstumsstrategie einzuführen.“

Strategische Exploration in einer bewährten Bergbauregion

Das Projekt Rottenstone North befindet sich im hoch aussichtsreichen Gebiet Rottenstone von Saskatchewan, einem nordöstlich-südwestlichen geologischen Korridor, der die ehemals produzierende Mine Rottenstone beinhaltet. Von 1965 bis 1968 produzierte diese Mine etwa 26.000 Tonnen an hochgradigem Erz, darunter 3,28 Prozent Nickel, 1,83 Prozent Kupfer sowie 9,63 Gramm Platin, Palladium und Gold pro Tonne.