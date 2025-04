Rinkel erweitert Telekommunikationsdienste nach Deutschland - damit Kleinunternehmen unaufwändig wachsen können

Rotterdam, Niederlande (ots/PRNewswire) - Rinkel, der niederländische

Telekommunikationsanbieter für Freiberufler und kleine Teams, ist offiziell in

Deutschland gelauncht worden und bringt damit seine einfach zu bedienende,

professionelle Mobiltelefonielösung in das Zentrum des Mittelstands. Bereits

über 15.000 Kunden in den Niederlanden, Spanien, Schweden und Großbritannien

vertrauen auf Rinkel. Die Lösung ermöglicht es kleinen Unternehmen - von

E-Commerce-Verkäufern und Handwerkern bis hin zu Immobilienmaklern und Beratern

- professionell aufzutreten und in Verbindung zu bleiben, ohne die Komplexität

herkömmlicher Telefonsysteme.



- Alle neuen Angebote von Rinkel auf dem deutschen Markt ansehen:

https://start.rinkel.com/de-de/





Deutschland - Drehscheibe für Unternehmertum



"Deutschland ist mit seiner starken mittelständischen Wirtschaft und seinem

florierenden Mittelstand die perfekte Wahl für Rinkel", sagt Jeroen van Vierzen,

CEO von Rinkel. "Wir freuen uns darauf, Unternehmern und kleinen Teams mit

einfachen, zuverlässigen Tools zu helfen, sie auf professionellem Kurs zu

halten."



Unter den 3,1 Millionen Unternehmen in Deutschland befinden sich überwiegend

kleine Teams - 84 % beschäftigen weniger als 10 Mitarbeiter. Mit Rinkel haben

sie die Möglichkeit, professionell aufzutreten und effizienter zu arbeiten -

ohne komplizierte Abläufe. So können Startups und kleine Unternehmen genau so

einfach wie größere Unternehmen arbeiten.



Anpassung an die heutige Arbeitswelt



In einer hybriden Welt ist eine reibungslose Kommunikation entscheidend. Die

Funktionen von Rinkel, wie z. B. Anrufmenüs, Geschäftszeiten und die Integration

von WhatsApp Business, sorgen dafür, dass kleine Teams verbunden und

professionell bleiben. Entwickelt, um moderne, flexible Unternehmen ohne

komplexe Systeme zu unterstützen.



Im Gegensatz zu VoIP nutzt Rinkel die Stabilität des Mobilfunknetzes, um

qualitativ hochwertige Anrufe zu liefern - ohne auf eine Internetverbindung

angewiesen zu sein.



Nachhaltige und kosteneffiziente Lösung



Durch die Verwaltung mehrerer Rufnummern auf einem Gerät macht Rinkel den

Einsatz von Tischtelefonen überflüssig und reduziert die Abnutzung von Hardware.

Erschwingliche Preise und in allen Tarifen enthaltene Auslandsgespräche machen

Rinkel zu einer kosteneffizienten Lösung für Unternehmen, die ihre Kommunikation

optimieren möchten.



Hauptfunktionen von Rinkel



- Geschäftskommunikation über eine App verwalten - keine Tischtelefone

erforderlich.

- Erschwingliche, transparente Preise ohne versteckte Gebühren.

- Nahtlose internationale Anrufe in über 50 Länder.

- Mobilfunknetz als erste Wahl: verwendet immer das stärkste verfügbare Signal.

- Work-Life-Balance-Tools wie Geschäftszeiten und WhatsApp Business.

- Preise schon ab 9,99 EUR pro Nutzer/Monat



Über Rinkel



Rinkel wurde 2014 in den Niederlanden gegründet und ist ein führender Anbieter

von virtuellen Telefonlösungen für kleine Unternehmen und Unternehmer. Durch die

Kombination modernster Funktionen mit Einfachheit hilft Rinkel Unternehmen,

professionell und effizient zu kommunizieren, egal wo sie sich befinden.



