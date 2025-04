Formation Metals nimmt Jagd auf 3 Millionen Unzen Gold auf

Formation Metals (WKN A3D492 / CSE FOMO) hat Anfang des Jahres das Goldprojekt N2 in Québec erworben, auf dem bereits große Goldgesellschaften wie Wallbridge Mining und Agnico Eagle Explorationsarbeiten durchgeführt hatten. Dabei wurde bereits eine historische, also nicht heutigen Standards entsprechende, Ressource von fast 900.000 Unzen Gold nachgewiesen. Die will Formation jetzt deutlich ausweiten – und leitet die nächsten Schritte ein!

Nachdem das Unternehmen nun den äußerst umfangreichen Datenschatz gesichtet und bewertet hat, den die ehemaligen Betreiber des Projekts hinterlassen haben, geht es jetzt daran, ein erstes eigenes Bohrprogramm auf dem vielversprechenden Projekt durchzuführen, das im berühmten Casa Berardi-Trend liegt, in dem zahlreiche Goldlagerstätten mit jeweils mehreren Millionen Unzen Gold zu finden sind.