Hopewind sichert sich Platz 6 in Chinas Auslieferungen von Energiespeicher-PCS im Jahr 2024 (FOTO)

Shenzhen (ots) - Hopewind, ein globaler Innovator im Bereich erneuerbarer

Energien, wurde als einer der sechs führenden Hersteller für Power Conversion

Systeme (PCS) in Chinas Energiespeichermarkt 2024 ausgezeichnet. Dieser

Meilenstein unterstreicht Hopewinds zentrale Rolle bei der Entwicklung

fortschrittlicher Speichertechnologien und der Beschleunigung des weltweiten

Uebergangs zu nachhaltiger Energieinfrastruktur.



Das Unternehmen erreichte diese Position durch sein konsequentes Engagement für

hocheffiziente, anwendungsspezifische PCS-Loesungen in Bereichen wie

Netzbetrieb, Stromerzeugung, Verbraucherseite und Microgrids. Hopewinds

umfassendes Portfolio - darunter PCS, modulare PCS-Stationen und integrierte

Energiespeichersysteme - adressiert Schluesselherausforderungen wie

Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Netzintegration.





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Ems-Chemie Holding AG! Long 498,97€ 0,78 × 7,55 Zum Produkt Short 651,58€ 0,93 × 6,72 Zum Produkt

Schluesselprodukte wie das 1500V-String-PCS und die 3-MW-String-PCS-Station

setzen neue Massstaebe bei Leistungsdichte und Betriebsstabilitaet. Diese

Systeme sind für extreme Umgebungen konzipiert und optimieren die Raumnutzung,

während sie langfristige Stabilitaet selbst bei schwankenden Netzbedingungen

gewährleisten.



Das 1500V-String-PCS entspricht internationalen Standards wie IEC 62477 und EN

50549 sowie europäischen Zertifizierungen, darunter die britische G99 und die

deutsche VDE 4110/4120. Mit kompakter Bauweise und hoher Leistungsdichte eignet

es sich ideal für grossangelegte Erneuerbare-Energien-Projekte und industrielle

Anwendungen.



In einem strategischen Schritt wird Hopewind bald seine zentrale

PCS-Turnkey-Station vorstellen - eine All-in-One-Loesung mit Transformatoren,

Niederspannungs-/Mittelspannungs-Schaltanlagen und Zusatzausrüstung bei 10 MW

Leistung. Die Station verfügt über ein innovatives Flüssigkühlsystem, das

Volllastbetrieb bei Umgebungstemperaturen bis zu 51°C ermöglicht. Entwickelt für

Grossprojekte mit Spannungsumwandlung (z. B. 800V auf 20 kV/30 kV), bietet sie

wirtschaftliche Flexibilität und operative Zuverlässigkeit.



Neben Hardware nutzen Hopewinds Energy Management System (EMS) und

Cloud-Plattform IoT, KI und Big-Data-Analysen für intelligente Netzanwendungen.

Funktionen wie Peak-Valley-Arbitrage, Demand-Side-Response und Fernsteuerung

helfen Kunden, Energiekosten zu senken, Netzschwankungen auszugleichen und aktiv

am Lastmanagement teilzunehmen. Diese Innovationen verdeutlichen die Fähigkeit

des Unternehmens, komplexe Netzintegrationsherausforderungen zu lösen und

skalierbare Loesungen für eine CO2-neutrale Zukunft zu liefern.



Zukünftig plant Hopewind, seine globale Präsenz auszubauen und Technologien wie

Grid-Forming-Fähigkeiten und Energiesteuerung für vielfältige

Anwendungsszenarien weiterzuentwickeln.



Über Hopewind



Hopewind wurde 2007 gegründet und ist seit 2017 an der Shanghai Stock Exchange

gelistet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Loesungen für erneuerbare

Energien und Elektrotechnik, darunter Windstromumrichter, PV-Wechselrichter,

Energiespeichersysteme (ESS), Wasserstoffprodukte und Frequenzumrichter.



Im Rahmen des EU-geförderten Horizon-2020-Projekts "Wingrid" arbeitete Hopewind

mit dem DNV-Niederlande-Labor zusammen. 2023 erhielt Hopewinds Windumrichter als

erstes Produkt weltweit die Grid-Forming-Zertifizierung von DNV. Zudem wird das

Unternehmen von BloombergNEF als "Tier-1"-Wechselrichterhersteller geführt.

Bisher hat Hopewind weltweit über 180 GW an Produkten für erneuerbare Energien

ausgeliefert.



Intersolar Europe 2025



Hopewind präsentiert seine neuesten Energiespeicherlösungen auf der Intersolar

Europe 2025 vom 7. bis 9. Mai am Stand B4.239 . Fachbesucher sind eingeladen,

die Innovationen zu entdecken und individuelle Anwendungsmöglichkeiten für ihre

Projekte zu diskutieren.



Pressekontakt:



Contact person: Sherry Chen

Telephone number: +86 18948742347

Email: mailto:marketing@hopewind.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170020/6016926

OTS: Hopewind