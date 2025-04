Kein Wundermittel, sondern ein Turbo für solide Prozesse (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Gochsheim (ots) - Künstliche Intelligenz verspricht vieles - doch ohne klareProzesse bleibt sie wirkungslos. Online-Marketing-Experte Andreas Bäuerlein undseine Agentur ADS KING GmbH unterstützen kleine und mittelständischeDienstleister und Berater dabei, digitale Strukturen aufzubauen und KI sinnvolleinzusetzen. Ihr Ziel: mehr Effizienz, weniger Chaos, echte Ergebnisse. Wiegenau KI effizient in den Betriebsalltag eingebaut werden kann, erfahren Siehier.Ob auf Social Media, in Fachzeitschriften oder im Fernsehen: Überall wird vonrevolutionären Tools und KI-Systemen gesprochen, die scheinbar über Nacht ganzeGeschäftsmodelle neu definieren. Die unterschwellige Botschaft: Du brauchstnichts mehr zu tun - die KI macht alles. Das klingt vor allem für Unternehmerverlockend, die in der KI den rettenden Anker für ihr vielleicht ohnehinschwächelndes Geschäft sehen. Mit dem Einsatz von KI und der damiteinhergehenden Automatisierung erhoffen sie sich mehr Kunden, einen größerenUmsatz und Erfolg auf Knopfdruck. Doch genau hier liegt das Problem. Dennkünstliche Intelligenz ersetzt keine Hausaufgaben - sie korrigiert sie auchnicht. Wer kein Fundament hat, kann keine Kathedrale bauen, auch nicht mit demschlausten Bauroboter. Ohne klare Prozesse, durchdachte Strukturen unddefinierte Workflows bringt selbst die beste KI keine nachhaltigen Ergebnisse."Viele denken, sie könnten sich mit KI aus dem Sumpf ziehen, ohne zu merken,dass sie bereits knietief im Chaos stehen", warnt Online-Marketing-ExperteAndreas Bäuerlein. "Was sie bekommen, ist kein Heilsbringer, sondern einScheinriese, der ihre Unordnung nur schneller in den Abgrund skaliert.""Die meisten suchen nach einer Abkürzung - ich baue ihnen lieber eine Autobahn",erklärt Andreas Bäuerlein weiter. "Und genau da zündet künstliche Intelligenz:als Turbo für ein System, das funktioniert." Mit der ADS KING GmbH hat derUnternehmer bereits über 1.000 Dienstleister, Berater und Coaches erfolgreichauf ihrem Weg in die digitale Welt begleitet. Das Erfolgsrezept: einganzheitlicher Ansatz, der Marketing, Prozesse und Technologie intelligentverbindet. KI dient dabei als wichtiges Werkzeug, das seine Wirkung nur in denrichtigen Händen entfaltet.Tool-Overkill statt Fortschritt: So scheitern Unternehmen an KIDabei weiß Andreas Bäuerlein: Die momentane Euphorie rund um künstlicheIntelligenz ist brandgefährlich. "Sie verführt Unternehmer dazu, den zweitenSchritt vor dem ersten zu machen", erklärt er. "Statt erst ihreGeschäftsprozesse zu ordnen, stürzen sich viele auf KI-Tools, in der Hoffnungauf eine schnelle Lösung." Das Problem: Ohne eine stabile Grundlage werden