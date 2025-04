Kleiner, leistungsstärker, intelligenter - neue Generation des DIY-Balkonkraftwerkspeichers HomePower 2000 Ultra feiert in München Premiere

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - Passend zum Earth Day gibt Jackery

(https://de.jackery.com/) Einblicke in eine neue Generation seines

DIY-Balkonkraftwerkspeichers, der erstmals auf der ees Europe 2025 präsentiert

wird. Vom 7. bis 9. Mai 2025 zeigt das Unternehmen in Halle C2, Stand Nr. 250

der Messe München den neuen HomePower 2000 Ultra

(https://de.jackery.com/pages/jackery-homepower-2000-ultra) . Als kompakte

Speicherlösung mit integriertem Wechselrichter überzeugt das kaskadierbare

System mit mehr Leistung, erhöhter Effizienz und verbesserter Integration in

moderne Energieumgebungen.



Smart, anwenderfreundlich und schnell amortisiert





Mit dem neuen HomePower 2000 Ultra entwickelt Jackery als führender Anbieter

mobiler Stromlösungen sein Konzept eines transportablen Plug-and-Play

Balkonkraftwerks konsequent weiter. Die Grundeinheit mit 2 kWh LiFePO4-Akku ist

über Zusatzbatterien auf bis zu 8 kWh erweiterbar und liefert eine

PV-Eingangsleistung von bis zu 2800 W. Gemäß Solarpaket I speist das System bis

zu 800 W Wechselstrom ins Hausnetz ein. Zwei unabhängige MPPT-Eingänge - je bis

zu 2000 W - erlauben flexible Kombinationen mit neuen oder bestehenden

PV-Modulen.



Unter optimalen Bedingungen lassen sich bis zu 3360 kWh Solarstrom pro Jahr

erzeugen. Das entspricht einem möglichen Einsparpotenzial von bis zu 1.304 Euro

und einer Amortisation des Systems in rund zwei Jahren.



Intelligente Steuerung für eine maximale Effizienz



Die Möglichkeit der hybriden Netz- und PV-Ladung mit einer Ladegeschwindigkeit

von 0 auf 80 % in nur 52 Minuten und das automatisierte Energiemanagement machen

das System besonders effizient. Die intelligente App-Steuerung analysiert dabei

dynamische Stromtarife und optimiert Lade- und Entladezeitpunkte automatisch. So

lässt sich auch in sonnenarmen Zeiten sparen.



In Kombination mit Shelly Smart Metern wird der gesamte Energiefluss im Haushalt

in Echtzeit überwacht und gesteuert, um den Eigenverbrauchsanteil zu steigern.

Mit einer ultra-präzisen Messgenauigkeit erkennt der HomePower 2000 Ultra selbst

kleinste Verbrauchsschwankungen und reagiert in weniger als einer Sekunde. Das

Ergebnis: null Energieverschwendung bei voller Kontrolle.



Nicht zuletzt reduziert das System mit branchenführend niedrigem

Standby-Verbrauch von nur 3 W Energieverluste über Nacht drastisch um bis zu 70

% im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.



Produktpräsentation und Early Bird Rabatt



Mit dem neuen Balkonkraftwerkspeicher und dem Auftritt auf der ees Europe

unterstreicht Jackery seine Neupositionierung: Mit dem neuen Leitsatz

"Nachhaltige Energie für dein Leben" steht die Marke für den Wandel vom

Outdoor-Spezialisten zum Anbieter nachhaltiger Energielösungen für alle

Szenarien - vom Camping über den Balkon bis hin zum Eigenheim. Um möglichst

vielen Menschen saubere Energie zugänglich zu machen, bietet Jackery seine

Neuentwicklung gleich mit Rabatt an. So startet der exklusive Pre-Sale des neuen

Jackery HomePower 2000 Ultra am 7. Mai mit dem attraktiven Early-Bird-Preis von

nur 899 Euro. Ab dem 22. Mai beginnt der offizielle Verkaufs- und Versandstart

mit einer UVP von 1.099 Euro.



Weitere Produktdetails werden auf der ees Europe 2025 bekanntgegeben.



