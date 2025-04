Eisenerzpreis fällt erneut – Trumps Handelskrieg schürt neue Wachstumsängste

Der Preis für Eisenerz in Singapur ist am Dienstagmorgen laut Bloomberg zeitweise um 0,8 Prozent auf 98,60 US-Dollar pro Tonne gefallen. Auch an den chinesischen Börsen in Dalian und Shanghai gaben die Preise leicht nach. Damit setzt sich der Abwärtstrend fort: Seit vergangenem Mittwoch hat Eisenerz innerhalb von fünf Handelstagen vier Verlusttage verzeichnet.

Am Montag war es zunächst zu einem Anstieg bei Eisenerz um mehr als 2 Prozent gekommen, ausgelöst durch Spekulationen über mögliche Konjunkturmaßnahmen aus Peking. Diese Hoffnung wurde jedoch schnell von neuen Sorgen über Trumps Handelsstrategie überschattet. Die Märkte reagieren sensibel auf die Ungewissheit, ob sich der Welthandel weiter abschwächen wird.