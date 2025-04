Emaar investiert über 1 Milliarde US-Dollar, um Dubais globale Marke und das Besuchererlebnis zu verbessern

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



- Laufende jährliche Beiträge von über 50 Millionen US-Dollar zur Erhaltung und

Modernisierung von weltweit bekannten Events und Attraktionen

- Starker Fokus auf die Auswirkungen auf die lokale Gemeinschaft durch

Gemeinschaftsinitiativen und Sponsoring



Emaar, der federführende Immobilienentwickler hinter den bekanntesten

Wahrzeichen Dubais, hat über 1 Milliarde US-Dollar in die Gestaltung und

Stärkung der globalen Identität der Stadt investiert. Dieser kumulative Beitrag

unterstreicht das langjährige Engagement des Unternehmens, Dubais

internationales Ansehen durch innovative Erlebnisse, lebendige kulturelle

Plattformen und eine wegweisende soziale Infrastruktur zu stärken.





Von der Schaffung und dem Betrieb der Dubai Fountain - der größten

choreographierten Wasserspiele der Welt - über die international gefeierten

Silvesterpartys am Burj Khalifa bis hin zur Einführung und dem anhaltenden

Erfolg der Dubai Opera als kulturelles Epizentrum der Region hat Emaar die

Messlatte für die Bereicherung des städtischen und kulturellen Gefüges Dubais

immer höher gelegt.



Diese unverwechselbaren Erlebnisse werden durch laufende jährliche Investitionen

von mehr als 50 Millionen US-Dollar aufrechterhalten und verbessert, die nicht

nur den Betrieb und die Instandhaltung der wichtigsten Attraktionen, sondern

auch die Weiterentwicklung immersiver Technologien und Unterhaltungsformate

abdecken. Dazu gehört die Modernisierung der Fassade des Burj Khalifa mit

Beleuchtungs- und Projektionssystemen der nächsten Generation, die fesselnde

Inszenierungen ermöglichen, die Millionen von Zuschauern in aller Welt

erreichen.



Zusätzlich zu den physischen Beiträgen setzt sich Emaar weiterhin für

integratives Wachstum und das Wohlergehen der Gemeinschaft ein. Über die Emaar

Foundation unterstützt das Unternehmen eine Vielzahl lokaler Projekte von

gemeinnützigen Wohnungs- und Entwicklungsprogrammen bis hin zu nationalem Sport-

und Kultursponsoring, was seine wichtige Rolle bei der Förderung von Stadt und

Gesellschaft zeigt.



"Die Reise von Emaar war schon immer in einer Vision verwurzelt, die über das

Bauen hinausgeht - es geht darum, Erlebnisse zu schaffen, die inspirieren,

verbinden und einen bleibenden Eindruck hinterlassen", sagt Mohamed Alabbar,

Gründer von Emaar. "Unsere Investitionen sind ein Beweis für unseren festen

Glauben



an Dubais grenzenloses Potenzial, und wir sind stolz darauf, bei der Gestaltung

der globalen Wahrnehmung der Stadt eine so wichtige Rolle zu spielen."



Emaars Engagement für Spitzenleistungen, Innovation und die Förderung der

Gemeinschaft wird auch weiterhin den Fortschritt vorantreiben und die Zukunft

Dubais als ein führendes globales Zentrum gestalten. Mit kühnen Ideen und

nachhaltigen Beiträgen ist das Unternehmen bereit eine noch größere Rolle bei

der Gestaltung des nächsten Kapitels in der Geschichte Stadt zu spielen, die

sich anschickt, eine der meistbewunderten Destinationen der Welt zu werden.



