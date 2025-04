JPMORGAN stuft COCA-COLA CO auf 'Overweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola von 74 auf 78 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. "Hafen in einem Sturm" sei der Softdrink-Hersteller, schrieb Analystin Andrea Teixeira in ihrem am Dienstag …