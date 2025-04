GOLDMAN SACHS stuft NOVO NORDISK auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 825 dänischen Kronen auf "Buy" belassen. Die Studiendaten des Abnehmmittels Orforglipron vom Konkurrenten Eli Lilly könnten für die schwachen Novo-Aktien zumindest teilweise ein reinigendes Gewitter auslösen, schrieb Analyst James Quigley am Gründonnerstagnachmittag. Denn sie hätten schon ein allzu positives Szenario eingepreist und weitere Orforglipron-Daten hätten für die Erwartungen nur noch ergänzende Bedeutung./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 17.04.2025 / 14:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,50 % und einem Kurs von 52,50EUR auf Tradegate (22. April 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 825

Kursziel alt: 825

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m